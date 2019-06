Eliana Michelazzo choc: «La Perricciolo stava strozzando una ragazza, io l'ho salvata»

La dodicesima puntata di Live non è la D'Urso si apre con il caso Pamela Prati.In collegamento c'è Eliana Michelazzo che non è presente in studio per non incontrare la sua ex amica Pamela Perricciolo. In uno scontro con Guendalina Tavassi Eliana fa una confessione choc: «Pamela Perricciolo stava strozzando una ragazza, io l'ho salvata».

Chi l'ha Visto e le truffe romantiche: «Le foto rubate sono 50, non accettate l'amicizia di queste persone»

Chi l'ha Visto, chi c'è dietro le truffe romantiche: «All'uomo a cui avevano rubato la foto dicevano: 'Ci hai fatto comprare il motorino'»

Guendalina Tavassi ex amica di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, accusa Eliana di fingere, secondo l'ex gieffina la Michelazzo le avrebbe confessato di aver visto la Perricciolo strozzare una ragazza di nome Pamela, una nuova vittima. Eliana e Pamela stavano organizzando l'ennesimo finto matrimonio tra lei e Coppi. Eliana conferma tutto «Pamela Perricciolo la stava strozzando, io l'ho salvata». «E tu vivevi con questa persona in casa, con un mostro - dice la Tavassi - che ha cercato di strozzare una ragazza? Dì la verità, che non è vero che hai avuto un fidanzato virtuale per dieci anni, ma che eri fidanzata con Pamela Perricciolo»

Ultimo aggiornamento: 6 Giugno, 00:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA