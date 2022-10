Gf Vip, il ritorno di Marco Bellavia in studio: pronto il faccia a faccia con i vipponi

Stando alle anticipazioni che circolano in rete stasera Marco Bellavia tornerà in studio al Gf Vip. Dopo lettere e videomessaggi, stasera sarà il momento del faccia a faccia con i vipponi che lo hanno emarginato non accorgendosi delle sue fragilità. Ha una verità da raccontare Marco, lo ha detto lui, e stasera potrebbe farlo in diretta da Alfonso Signorini. Si potrebbe così chiudere un capitolo di televisione che è stato attenzionato da sociologi e psicologi che hanno lamentato uno scarso spessore nel racconto della salute mentale.

Il ritorno di Bellavia al Gf Vip: «Ora vi racconto la mia storia vera». La confessione di Luca: «Ho sofferto anche io di depressione»

Gf Vip, il ritorno di Marco Bellavia

Di Sara Manfuso invece ancora nessuna traccia. Ha abbandonato lei, di sua spontanea volontà la casa, dopo il caso Bellavia dissociandosi da quella dinamica, nel farlo però ha avuto un duro confronto con il padrone di casa e pare proprio che sarà difficile che le porte di cinecittà si riapriranno per lei.

GF Vip, la lettera di Marco Bellavia: «Volevo lanciare un messaggio, che solo insieme si può soffrire di meno»

La storia di Carolina Marconi

Intanto stasera durante la nona puntata del reality ci sarà spazio anche per una dolce sorpresa attende Carolina Marconi. Parlerà della sua storia difficile la showgirl venezuelana che nel 2021 annunciò su Instagram di avere un tumore al seno. La diagnosi era arrivata a sorpresa nel mese di marzo. Sottoposta a un lungo intervento ad aprile, ha affrontato la chemioterapia e ha scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro la malattia per dare speranza a tutte le persone che come lei si sono trovate, o si trovano, a lottare contro un cancro.

Tumori e alimentazione: «Una dieta povera di zuccheri per "fermare" il cancro». I consigli del medico di Carolina Marconi

Nikita nel mirino

Puntata frizzante anche per la donna dai capelli verdi, Nikita Pelizon, che è finita nell’occhio del ciclone dopo essere stata attaccata da alcuni "colleghi" vip: in particolare da Cristina Quaranta. La giovane modella è stata accusata più volte di aver sempre dipinto sul volto un sorrisetto ironico e falso. «La mia faccia è così! Molto spesso ho la faccia da ebete. Lo so, ma non ci posso fare niente», ha spiegato a Luca Salatino ormai suo amico. Lei è al televoto con Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico?

Doppo le dichiarazioni di Pamela Prati su Mark Caltagirone e le successive repliche di Eliana Michelazzo e Donna Pamela, stasera sicuramente si farà un riferimento all'argomento

Gf Vip, il video choc del party organizzato da Pamela Prati per la festa del figlio (inesistente) di Mark Caltagirone: «Ero sola sul mio terrazzo. È stato orrendo»

Il tringolo no?

Intanto è scattato il bacio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, sarà vero amore? Certo la presenza dell'ex di belen sta creando un po' di scompiglio, e pare quasi di essere di nuovo di fronte a un nuovo triangolo amoroso.

Gf Vip, Sonia e Orietta contro Pamela Prati: «La verità su Mark Caltagirone non la sapremo mai, ma tu ci hai guadagnato tanto su questa storia»

L'appuntamento è per stasera alle 21.45 su Canale 5.