Il manager confessa sui social: «Non ho amici». E il video diventa virale

Una confessione oltre i soldi. Mark Gaisford, 52 anni, ha scelto di utilizzare Linkedin, social network dedicato al mondo del lavoro, per pubblicare un video sulla sua vita personale. Lui, CEO di un'azienda che si occupa di reclutamento di personale, ha detto davanti alla telecamera del suo smartphone: «Non ho amici. Fa paura ammetterlo, specialmente qui su Linkedin. Ma è vero»







Il manager ha raccontato: «Mi sento fortunato perché ho dei colleghi fantastici ma con loro non usciamo a cena e non faccio passeggiate in campagna. Non faccio cose con loro come fanno gli amici». Il video è stato condiviso migliaia di volte per arrivare a oltre un milione di visualizzazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA