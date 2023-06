Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo amiche? L'indizio pubblicato sui social

«Non c'è peggior nemico di quello che un tempo fu il tuo migliore amico», recita un antico detto russo. È la storia di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, le più popolari veline di Striscia la Notizia. La «bionda» e la «mora» per eccellezza entrate nel cuore degli italiani per i loro stacchetti ma anche per il loro legame che sembrava indissolubile fuori dal bancone del tg satirico.

Un'amicizia che le ha portate insieme a trasferirsi negli Stati Uniti per seguire il cuore. La mora legata a Brian Perri (con la quale si è da poco separata) e la bionda sposata (un tempo) con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.

Negli States avevano poi deciso di aprire una palestra a Los Angeles sugellando così il legame d'amicizia anche in socie d'affari.

Dopo la famosa lite, ora ci sono segnali di avvicinamento tra le due ex veline.

La lite

Poi a un tratto la rottura. Maddalena ed Elisabetta non si parlano più, non si seguono più sui social e non si allenano più insieme. Nessuno ha mai saputo cosa fosse successo tra le due, ma qualche tempo fa la "bionda" dalle pagine del Corriere aveva sibillinamente svelato qualcosa in più.

«È stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, qualcosa si spezza». La colpa per Maddalena è quindi della Canalis, però la Corvaglia precisa: «Però le voglio ancora bene [...] so che ha dei problemi personali e mi dispiace, parlarne male ora sarebbe becero, non si fa».

Elisabetta Canalis esce allo scoperto, ufficiale l'amore con Georgian: le prime foto mano nella mano a Los Angeles

Il gesto della Canalis

Elisabetta Canalis ha condiviso nelle Stories di Instagram una vecchia Polaroid di tanti anni fa, in cui appare sorridente mentre abbraccia Maddalena Corvaglia. «The monster», c'è scritto e la ex velina mora commenta con l'emoji di una risata.

Nulla di più, ma vedere questo piccolo e timido segnale di distensione fa sperare tanti follower che non hanno mai smesso di desiderare un riavvicinamento tra le due ex amiche.