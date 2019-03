Miley Cyrus, per la popstar è già estate: nudo integrale sui social per la gioia dei fan

La primavera è ufficialmente iniziata ieri sera, ma per Miley Cyrus sembra già essere arrivata l'estate. La popstar e attrice, divenuta famosa in tutto il mondo ancora adolescente per la serie Disney Hannah Montana, ha infatti riscaldato non poco i follower su Instagram con uno scatto mozzafiato.

​Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati: lei mette le foto su Instagram

Seduta su una sdraio, Miley Cyrus prende il sole completamente nuda, indossando solo un cappellino. Scandalosa come suo solito, la popstar 26enne scrive: «La stagione dei festival è qui. Sono ambigua e pronta a festeggiare, andiamo, estate 2019!». I follower, ovviamente, sono andati in delirio.

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA