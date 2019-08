Mihajlovic in panchina. La commozione di Morandi su Instagram: «Sei un uomo coraggioso»

Ultimo aggiornamento: 16:47

Esserci nonostante la malattia. L'allenatore Sinisa Mihajlovic ha voluto stare vicino ai propri giocatori durante la prima partita tra Hellas Verona e Bologna e - contro il parere dei medici - si è presentato allo stadio Bentegodi. Un gesto commovente che ha colpito tutti, anche il cantante Gianni Morandi, tifoso del Bologna, che ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine con un video pubblicato su Instagram.LEGGI ANCHE....> Sinisa Mihajlovic, in panchina a Verona 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia. «Ieri sera ero a Verona a vedere la prima partita di campionato. Sorpresa incredibile è arrivato Sinisa Mihajlovic, l’allenatore che, come sapete, è malato di leucemia acuta e che ha voluto essere vicino ai suoi giocatori per questo inizio. Contro il parere dei medici, rischiando moltissimo. Un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia durissima. Quella per guarire la sua malattia. Però ha voluto essere lì. Ci siamo emozionati tutti. E alla fine, un grandissimo applauso anche dai tifosi del Verona. Che coraggio, forza Sinisa».