Gli youtuber Matt e Bise: «Siamo gay». Poi la smentita: «Era un esperimento sociale»

Matt e Bise sono due degli youtuber italiani più amati e famosi del web. Un post apparso sul profilo Instagram di Valentino Bisegna (Bise) ha mandato letteralmente in subbuglio i fan. La giovane webstar ha infatti annunciato di essere gay ed essere fidanzato proprio con il suo collega Matt. «Ragazzi devo parlarvi, devo urlare al mondo. Non riesco più a tenermi dentro una cosa così grande. Sono anni ormai che ho questo peso dentro. Più che altro abbiamo… io e Matteo ci amiamo… stiamo insieme», ha scritto Bise.



Lo youtuber ha proseguito: «Lui si arrabbierà molto per questo post ma io non riesco più a mentire a tutti e sopratutto a me stesso. Non vi siete mai chiesti, ma perché vivono insieme? Beh questa è la risposta. La mia relazione è finta, è stato tutto organizzato. Spero che possiate capirmi, anzi capirci. Ma spero sopratutto che capiate la situazione e che questo non cambi niente per nessuno! Sono sicuro che l’amore ci farà superare anche questo! Matteo non ti arrabbiare… ti amo troppo».

E' di Montalto una delle youtuber più celebri del web

La reazione dei fan è stata immediata, fra chi si complimentava con i ragazzi per il coraggio di fare coming out e chi invece restava incredulo. Poche ore dopo è però arrivata la smentita, sempre tramite instagram: «Ho letto tanti commenti e messaggi stasera - ha scritto Valentino Bisegna nelle stories - Non è stato uno scherzo ma qualcosa di vicino ad un esperimento sociale. Questo è stato fatto per vedere come le persone avrebbero reagito ad un post del genere».

La webstar ha così commentato la reazione dei fan: «Sono stato molto contento di vedere che nei commenti c’è stata solidarietà e non omofobia. Tutto questo per dirvi di esprimere i vostri sentimenti in modo libero e di non farvi condizionare dalla vostra timidezza o paura. A chi dirà che è stato uno scherzo di cattivo gusto, mi sento di rispondere che dal mio punto di vista è stato un modo per abbattere il taboo dell’omosessualità. Sapete tutti come la penso e più volte l’ho dimostrato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA