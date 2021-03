Maneskin, Luca Barbarossa: «Mitici, orgoglio di Monteverde»

Anche Luca Barbarossa applaude i vincitori di Sanremo2021, che sono romani di Monteverde, come lui. Con un post su Facebook il cantautore ha fatto i complimenti ai trionfatori di questa edizione del Festival della canzone italiana: «Bravi tutti ma loro mitici. Una vittoria storica per tanti motivi. Evviva i Maneskin orgoglio di Monteverde».

In queste ore c'è chi favoleggia sul primo concerto della band in piazza Quattro Venti che, di diritto spetta a loro: i monteverdini. Cioè gli abitanti del popolare quartiere di Roma: Monteverde. Per i non romani: siamo in zona Gianicolense, lato destro del Tevere, a ovest del centro storico, XII Municipio. I parchi di riferimento sono l'immensa Villa Doria Pamphilj e Villa Sciarra.

