Influencer si taglia un «pezzo di lingua per baciare meglio»: l'ultima follia (e il racconto social)

Un pezzo di lingua tagliata per baciare meglio. L'ultima follia è quella di una influencer, tale Rochelle Garett, a cui è stato tagliato il frenulo linguale (il tessuto che collega la lingua al fondo della bocca) per sua volontà. La ragazza ha spiegato sui social che il tentativo era quello di "migliorare" le sue capacità di baciare. Rochelle, che ha quasi mezzo milione di follower su Instagram, conosciuta come Xehli G (@xehli), ha recentemente parlato di come la lingua abbia influenzato la sua vita: lo riporta il sito Jam Press. Alla 22enne è stato tagliato il frenulo linguale perché «era troppo corto», ha spiegato sostenendo potesse causare problemi per mangiare e masticare.

Ma l'influencer assicura anche che questo "taglio" l'ha aiutata. Da quando le è stato rimosso il frenulo linguale, Garett dice di non essersi «mai sentita meglio e di poter finalmente godersi il bacio». Naturalmente da non imitare assolutamente.

«Fino a quando non ho subito l'operazione, mi sentivo come se non avessi mai baciato nessuno per davvero, ha detto al sito NudePR.com. «È una sensazione davvero unica. Baciare è stato molto meglio di qualsiasi altro bacio che abbia mai dato in vita mia. Ora sembra che la mia lingua sia sciolta, prima era come fosse bloccata. Chi mi ha baciato prima deve pensare che non sapessi cosa stavo facendo».

La ragazza ha raccontato poi di essere stata vittima di «bullismo per il modo in cui parlo» e ha ricevuto commenti pesanti sui social, che l'hanno anche ispirata a sottoporsi a un intervento chirurgico alla lingua. «Sono stata vittima di bullismo quando ero più giovane perché il mio modo di parlare era molto compromesso, e quando ho iniziato a realizzare video per Internet, tutti i commenti e le prese in giro sono stati pesanti. Avrei dovuto fare questo intervento da piccola, me lo ha consigliato anche il pediatra».

"Quando sono cresciuta, avevo paura di farlo ed è per questo che mi ci sono voluti così tanti anni». Garett ha documentato il suo viaggio sui social: il video ha raccolto oltre 46.000 “mi piace”. Il perché resta un mistero. Se non altro sono arrivati anche commenti di sdegno. "Meritiamo l'estinzione", "questa gente è fuori di testa".