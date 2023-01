Roberta Martini, l'ex modella e influencer rapinata in casa a Milano: è stata sequestrata e legata. Sottratti gioielli e 5mila euro in contanti L'irruzione da una finestra. In tre l’hanno minacciata, legata mani e piedi con fascette di plastica e costretta ad aprire la cassaforte. Bottino: gioielli e cinquemila euro in contanti