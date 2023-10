La frase del giorno: sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre

La frase del giorno: per ogni risveglio nel finesettimana una frase d'autore, un pensiero o un aforisma per augurare il buongiorno a sé stessi e alle persone a cui vogliamo bene. Poche parole per cominciare bene la giornata prendendosi qualche istante per riflettere e magari per condividere sensazioni e intenti.

Frase del buongiorno sabato 14 ottobre

“Dove inciampi, lì c’è il tuo tesoro”, di Joseph Campbell, americano, saggista e storico delle religioni. Ogni ostacolo può diventare un'opportunità di crescita e di rilancio.

Frase del buongiorno domenica 15 ottobre

“Ho imparato che le persone dimenticheranno quello che dici e quello che fai, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire”, di Maya Angelou, americana, poetessa e attrice. I rapporti e le relazioni con gli altri dovono essere basati sull'empatia, la fiducia reciproca e la cordialità.