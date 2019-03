SEGUI LA DIRETTA

Medicate le ferite della gara d'andata, dove l'Atletico ha maltrattato i bianconeri per tutto il secondo tempo cogliendo due preziosissime reti nel finale, questa sera la Juventus si presenta al ''redde rationem'' di un'intera stagione. Dopo aver già perso per strada l'obiettivo Coppa Italia, un'eventuale uscita prematura anche dalla Champions League sarebbe una sorpresa amara per i ragazzi di Allegri, che puntavano soprattutto a questo obiettivo dopo l'acquisto dello specialista europeo Ronaldo.