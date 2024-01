Instagram e Facebook, più controlli per gli adolescenti: dai messaggi alle chat, ecco le nuove funzioni per i genitori

In arrivo alcune novità introdotte da Meta per proteggere gli adolescenti su Instagram e Facebook, così da rendere i social più sicuri anche per chi non ha ancora compiuto la maggiore età.

Nuove restrizioni

I primi interventi riguardano le funzioni di messagistica: in particolare, verrà disattivata per impostazione predefinita la possibilità per gli under 18 di ricevere messaggi diretti da persone che non seguono o con cui non sono in contatto, compresi altri adolescenti.

D'ora in avanti potranno ricevere messaggi o essere aggiunti alle chat di gruppo solo da persone che già seguono o a cui sono collegati. Questa novità dovrebbe essere introdotta da subito su Instagram, mentre su Facebook Messanger deve essere ancora implementata, anche se Meta ha fatto sapere di essere già a lavoro.

Supervisione dei genitori

Novità anche per quanto riguarda la supervisione da partre dei genitori, lanciata su Instagram già nel 2022. I genitori che utilizzano questo strumento potranno approvare o rifiutare le richieste degli adolescenti sotto i 16 anni, decidendo se modificare le impostazioni di sicurezza e privacy predefinite in uno stato meno restrittivo.

Ad esempio, se un adolescente che utilizza la supervisione cerca di trasformare il proprio account da privato a pubblico o cerca di cambiare le impostazioni dei messaggi diretti, i genitori riceveranno una notifica per approvare o rifiutare i cambiamenti richiesti.

Progetti futuri

Gli sviluppatori annunciano che nei prossimi mesi verrà lanciata una nuova funzione per proteggere gli adolescenti dalla visualizzazione di immagini potenzialmente inappropriate nei messaggi che ricevono da parte di persone che conoscono e per scoraggiarli dal convidere a loro volta questo tipo di contenuti.

Le parole di Meta affidate ad un post: «Vogliamo che gli adolescenti vivano esperienze sicure e adatte all'età sulle nostre app.