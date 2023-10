Il Messaggero, l'informazione ora è anche su Whatsapp: ecco come seguire il nostro canale

Le notizie del Messaggero ora arrivano anche su Whatsapp. Dopo Facebook, Instagram, X (ex Twitter), Telegram, Youtube e TikTok, l'informazione del nostro quotidiano è anche sull'app di messaggistica più diffusa al mondo appartenente alla galassia Meta di Mark Zuckerberg.

Come si fa

Basta aprire Whatsapp sul vostro telefonino, cliccare su "aggiornamenti" (se avete ancora "stato" vuol dire che la app va aggiornata andando sullo store del vostro sistema operativo), poi "trova canali" e cercare Il Messaggero.

Una volta iscritti riceverete le notifiche delle principali notizie della giornata da Nordest e non solo pubblicate su ilmessaggero.it

Aprendo "aggiornamenti" potrete scorrere le notizie che vi appaiono e cliccandoci sopra aprire quelle che vi interessano.

Una procedura semplice per restare sempre informati in tempo reale su quello che accade in Italia e nel Mondo.

Con il nuovo canale Whatsapp aumentano così le piattaforme social di distribuzione delle notizie, un sistema d'informazione multimediale del Messaggero sempre più ampio, destinato a raggiungere ogni fascia d'età.

Le fasce d'età sono ben dileneate, anche se non mancano invasioni di campo fra i giovanissimi di TikTok e gli utenti più maturi di Facebook: ora con Whatsapp ci rivolgeremo a un'utenza trasversale, visto che l'app di messaggistica verde è utilizzata da tutti. Per chi, invece, volesse comunicare con la redazione tramite Whatsapp il numero è 347 2365263.

Per iscriverti al canale puoi cliccare qui