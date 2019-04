Harry, il giorno più triste: morta Daphne a 99 anni, era la sua fan storica

La prima fan, la più speciale, del principe Harry non c’è più. Si chiamava Daphne Dunne, era ospite fissa in prima fila nelle visite dei reali in Australia, ed era una grandissima ammiratrice di Harry: aveva 99 anni, ed è venuta a mancare pochi giorni dopo il suo compleanno. Proprio per il suo compleanno Harry le aveva inviato un biglietto, da parte sua e di sua moglie Meghan, in cui le faceva gli auguri: «Cara Daphne, io e la mia consorte le inviamo i nostri più sentiti auguri per il suo 99esimo compleanno», recitava il biglietto. Daphne sui social, gestiti dai suoi familiari, aveva in passato postato tante foto insieme a Harry, ma anche insieme ad altre celebrità, come David Beckham e la stessa Meghan Markle, oltre che il principe, nelle loro visite nella sua Australia.

