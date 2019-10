Giornalista conduce il tg, ma il figlioletto fa irruzione in studio: il video diventa virale

Tenero fuoriprogramma in diretta al tg. La giornalista Courtney Kube è stata interrotta mentre conduceva il telegiornale dal figlioletto che - non curante delle telecamere - ha fatto irruzione in studio durante la diretta. Il tutto è accaduto sotto gli occhi attenti degli spettatori dell'emittente americana Msnbc, che ha poi ricondiviso il momento su Twitter scrivendo: «A volte inattese breaking news capitano proprio mentre stai raccontando breaking news!». Il tweet è diventato immmediatamente virale, raccogliendo in poche ore più di 45mila like. Courtney Kube, che al momendo dell'invasione stava parlando del conflitto fra Turchia e Siria, ha commentato: «Scusate, i miei figli sono qui, questa è la diretta!».

LEGGI ANCHE Sorpresa al concerto, Adele invita due fan sul palco e canta con loro



© RIPRODUZIONE RISERVATA