Organizza festa per la fidanzata, poi annuncia: «Mi tradisce con il mio migliore amico» Video

Organizza una grande festa per annunciare che la sua fidanzata lo avrebbe tradito con il suo migliore amico, che conosce da oltre 20 anni. Il malcapitato ha invitato un gran numero di amici e ha filmato il momento in cui ha rivelato che la sua ragazza lo starebbe imbrogliando.

La vicenda si svolge in Venezuela. Come riporta il sito Metro.co.uk, il fidanzato ferito, di cui non è stato diffuso il nome, ha rivelato così che la ragazza Daliana Meleán lo tradirebbe: «Oggi ho scoperto qualcosa che sapevo da tempo nella mia mente e nel mio cuore. Alberto sei il mio migliore amico da oltre 20 anni. Tu sei il padre del mio grande fratello e amico. Ma corteggiare mia moglie è una mossa codarda».

Come riporta Metro.co.uk, l'amico in questione sarebbe Alberto Sobalvarro, un economista e membro del Congresso fedele del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nel video - che è andato virale su Youtube - il fidanzato prende il cellulare della sua ragazza e legge agli ospiti attoniti i messaggi che si sarebbe scambiata con il presunto amante. I presenti hanno temuto che scoppiasse la rissa, ma l'uomo tradito è rimasto incredibilmente calmo. Spiazzando tutti.

La ragazza Meleán avrebbe cercato di riavere il suo telefono, ma il fidanzato livido dalla rabbia lo avrebbe gettato in piscina. Infine, l'uomo tradito avrebbe concluso ironicamente: «Ti ringrazio davvero Alberto con tutto il cuore per la sincera e profonda amicizia che mi hai dimostrato in questi 20 anni, e anche Daliana, naturalmente questi due anni che hai condiviso con me in modo ipocritica. Insomma, Alberto e Daliana hanno una relazione».

