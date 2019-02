Fedez e Fiorella Mannoia, veleni social: la replica di lui è al vetriolo

Battibecco social tra Fedez e Fiorella Mannoia. Nel "mirino" il selfie che l'ex presidente Usa Barack Obama avrebbe negato a Fedez, incontrato in palestra. Secondo la Mannoia Obama "ha fatto bene" (come la cantante ha scritto su Twitter), ma Fedez non ci sta e polemizza sempre via social: «E Fiorella Mannoia, un’artista a suo modo impegnata, ci ha tenuto a dire che Obama ha fatto bene a dirmi di no a fare la foto. Come se io mi fossi offeso, ma l’ho raccontata col sorriso. Fiorella, scegliti meglio le tue battaglie, perché questa è una causa persa. Sono le persone come te che leggono queste notizie e le commentano che danno vita a questi genocidi dell’informazione».

