Coronavirus, l'appello di Emma Marrone: «Il mio sabato sera davanti alla tv, fate come me»

Coronavirus, per fronteggiare l'emergenza Emma Marrone lancia un appello a tutti i suoi fan. La cantante salentina, ma ormai romana d'adozione, su tutti i suoi account social ha fatto sapere di aver scelto di passare il sabato sera in casa, invitando i fan a fare altrettanto. Postando la foto di un bicchiere di vino rosso, Emma Marrone ha spiegato: «Questo è il mio sabato sera: un bicchiere di vino mentre guardo la tv». La cantante poi spiega, invitando i follower a fare altrettanto: «E non perché sono paranoica o esagerata, ma perché voglio fare davvero qualcosa di utile per aiutare il nostro Paese. Rispettando delle regole. Rispettando chi si sta facendo il mazzo negli ospedali, rischiando tutti i giorni. Dai su».​

Ultimo aggiornamento: 15:10

