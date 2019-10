Emma Marrone, come sta davvero: la verità nel comunicato ufficiale

Come sta Emma Marrone? La cantante salentina un paio di settimane fa ha annunciato uno stop dai suoi impegni artistici per motivi di salute, mentre domenica scorsa ha festeggiato la fine del suo ricovero e l’inizio di un periodo di convalescenza. Ma le voci sulla sua salute si rincorrono, tanto da costringere l’ufficio stampa della cantante ad una smentita ufficiale.

Emma Marrone e gli haters, Paola Turci la difende: «Presa di mira da chi è vuoto»

COSA E’ SUCCESSO In un’intervista al settimanale Dipiù infatti un’amica di Emma, Claudia Linciano, ha raccontato presunti retroscena su come la Marrone avrebbe scoperto la sua malattia: strane fitte all’addome avrebbero convinto Emma a farsi controllare, all’oscuro dei genitori per non farli preoccupare. Fino al ricovero e all’operazione, lo scorso 23 settembre.

Ma l’intervista è stata smentita in pieno dall’ufficio stampa della cantante salentina, che ha precisato che «le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali». «Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell'artista - conclude - e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni».

Ultimo aggiornamento: 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA