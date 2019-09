Emma Marrone dall'ospedale rompe il silenzio: «E' stata dura ma è andata»

«Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto».

Emma Marrone rompe il silenzio dopo la notizia della sua pausa dalla musica per problemi di salute. E pubblica la foto del braccialetto di un ospedale, segno di un intervento riuscito.

«Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene».

Pochi giorni fa Emma ha compiuto dieci anni dall'iingresso ad Amici e i fan l'hanno celebrata sui social con una promessa: «Non era così che doveva iniziare la nostra festa, ma ti aspetteremo sul nostro palco perchè è lì che tornerai». Promessa, quanto pare, che Emma vuole mantenere.

Nel 2009, quando aveva 25 anni, Emma fu colpita da un tumore a utero e ovaie. E scelse di affrontare un intervento di ben sette ore e poche settimane dopo affrontò i provini di " Amici " arrivando così al successo. Poi nel 2014 un secondo intervento. Dopo l'annuncio, la cantante pugliese ha ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà da parte di fan e colleghi: da Laura Pausini a Maria De Filippi all'ex fidanzato Marco Bocci. Mentre lei, ripresa ieri in un video per le strade di Milano, rassicurava i suoi tantissimi fan: «State tranquilli, io sono tranquilla».

