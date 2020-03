Coronvirus, smart working e famiglia: il salotto è il nuovo regno

Per fare smartworking in modo efficiente e produttivo non è necessario disporre solo delle piattaforme di chat, videochiamata e videoconferenza, ma anche di una serie di strumenti e accessori che permettano di ricreare una dimensione simile a quella del proprio ufficio. È necessario quindi dotarsi di una sorta di kit minimo dello smartworker. Proviamo qui ad elencare una serie di prodotti che possano facilitare il lavoro a distanza.

Vivendo a stretto contatto con la famiglia, magari con bambini piccoli che girano e giocano per casa, è importante avere cuffie e microfoni noise-cancelling per poter comunicare con l'esterno in modo ottimale, eliminando il rumore di fondo. Per chi ha la necessità di un prodotto altamente professionale, ci sentiamo di consigliare il completo kit personale di collaborazione video pro di Logitech (379 euro) comprendente le cuffie Zone Wireless noise reduction dotate di un microfono che attiva anch'esso l'eliminazione del rumore di fondo, isolando il suono della voce e garantendo conversazioni più chiare, e la webcam Brio che permette di ottenere video di alta qualità in ogni ambiente con tecnologia hdr 4K Ultra-HD con zoom digitale 5x che garantisce immagini nitide, fluide e ricche di dettagli.

Coronavirus, in famiglia o al lavoro: monitor, cuffie e collegamenti, la vita al tempo della videochat

L'ISOLAMENTO

Per chi invece non cerca prodotti altamente professionali, ma ugualmente performanti, possiamo consigliare l'acquisto delle cuffie ad archetto Sennheiser PC2 con microfono Noise Cancelling per eliminare il rumore circostante e rendere la voce chiara e cristallina, di facile utilizzo grazie alla funzionalità plug-and-play per connetterlo velocemente al computer (a un prezzo medio di 29 euro). Se invece si vogliono utilizzare le cuffie per ascoltare musica o semplicemente per isolarsi dall'ambiente circostante, allora sono molti i modelli tra cui scegliere dalle cinesi Cowin alle Sony MDR-XB950N1B o Bose QuietComfort 35 II (da 150 fino a 300 euro).

Se il lavoro presuppone molte videochiamate e l'immagine offerta dalla webcam del vostro smartphone o pc non ha la qualità sufficiente, allora una buona alternativa economica può essere garantita dalla Webcam Aukei che permette di effettuare videochiamate a 1080P full HD, ottima anche per registrare video per YouTube.

Trovandosi nel proprio appartamento non attrezzato per il lavoro di ufficio, molto probabilmente può essere necessaria una stampante multifunzione per stampare e scannerizzare i documenti in semplicità e velocità, come ad esempio la All-In-One OfficeJet 3835 della HP (55 euro); per chi non ha spazio a disposizione e vuole uno scanner portatile che possa acquisire pagine di libri, lettere o documenti in formato A4, c'è lo scanner portatile IRIScan Book 5 Wifi, molto veloce e facile da usare (150 euro).

MULTITASKING

Un'altra necessità per chi è costretto a lavorare da casa per un periodo più o meno lungo può essere la disponibilità di un secondo monitor, magari più grande di quello del proprio portatile perché aiuta a non stancare la vista, ma soprattutto per poter avere più finestre aperte contemporaneamente ed essere multitasking. Da Asus a Acer a Samsung hanno una serie di monitor Full Hd da 20 a 24 pollici a poco più di 100 euro.

Per chi invece deve scrivere molto e non possiede un postazione di computer fisso, può tornare utile una tastiera wireless molto pratica e slim da utilizzare comodamente senza fili in qualunque luogo di casa, specialmente se si lavora con un doppio monitor. Anche in questo caso è possibile trovare in rete ottime soluzioni da Microsoft, Logitech e Asus a un prezzo inferiore a 40 euro. In questi giorni peraltro, considerato la necessità diffusa, nei principali siti di e-commerce si possono trovare molte offerte e sconti su tutte le categorie di prodotto utili a costruire un'efficiente postazione di lavoro dentro casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA