Ciro Immobile, la romantica sorpresa alla moglie Jessica. E lei svela: «Sono stata male, ma tu eri sempre con me»

Fasci di rose rosse, palloncini e il salone della loro casa completamente ricoperto di petali. E' la sorpresa cheha fatto a sua moglie Jessica per festeggiare i 5 anni di matrimonio. Un momento d'amore che la bella, incinta del terzo figlio, ha voluto condividere su Instagram, ricambiando con una romantica dedica.E svelando che gli ultimi mesi di gravidanza non sono stati facili ma che il calciatore della Lazio le è sempre stato accanto: «Non ho parole...riesci sempre a stupirmi... sette anni d’amore, 5 anni di matrimonio e quasi 3 bambini...🤣 siamo partiti dal nulla e arrivati dove siamo con tanti sacrifici...grazie al nostro amore... davvero con il cuore ti ringrazio per come ti prendi cura di me, per l’amore che mi dai. Per tutti questi mesi che sono stata male e tu eri lì vicino a me,ad accudirmi e coccolarmi... tu che hai cercato in tutti i modi di farmi stare meglio,anche quando volevo solo vomitare,cercavi in tutti i modi d farmi mangiare,uscendo e farti i km per quel gelato che tanto volevo 🤣 alzandoti al mattino presto dopo che tornavi alle 4 dalle partite e portare le bimbe a scuola... quando ti impegnavi a cucinarmi o semplicemente coprirmi mentre mi addormentavo sul divano! Grazie grazie grazie... non potevo chiedere marito e papà migliore di te».