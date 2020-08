Fedez e Luis Sal girano un video insieme, ma dietro Leone fa un gesto incredibile. Chiara Ferragni: «Guarda!»

Chiara Ferragni: Fedez e Luis Sal girano un video insieme. Dietro spunta Leone, il gesto che fa è incredibile. I Ferragnez sono in vacanza in Sardegna e dopo una prima settimana con i parenti, sono arrivati gli amici a far loro compagnia. Tra questi, l'influencer e amico del rapper Luis Sal.

Ieri, Fedez e Luis hanno girato un simpatico video in cui mettono in mostra in maniera autoironica i muscoli. Ignari però che qualcuno li sta osservando da dietro. Si tratta del piccolo Leone, che si trova nella piscinetta da bambini insieme a mamma Chiara Ferragni. È proprio l'influencer a richiamare l'attenzione di Fedez su quello che sta facendo il bimbo. «Amore guarda Leone», grida Chiara Ferragni. Il rapper si gira e scoppia in una sonora risata.

Anche Leo infatti sta imitando il papà e lo "zio" Luis, mostrando i suoi mini muscoli. Il piccolo allora viene assoldato dai più grandi per "esibirsi" con loro in una bizzarra performance di culturismo. Neanche a dirlo, il video fa il boom di like.

Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 22:06

