La principessa Charlotte compie 5 anni (ed è sempre più uguale a papà William)

La principessa Charlotte festeggia 5 anni e Kensington Palace diffonde nuove foto ufficiali scattate da mamma Kate Middleton. Una somiglianza palese con papà William bambino, la piccola Charlotte ha dato una mano ai pensionati isolati che vivono vicino Anmer Hall.

La principessina è stata fotografata dalla madre mentre bussa alle porte con pacchi di pasta fatti in casa. L’ultima immagine, invece, è arrivata nella mattinata del compleanno, per ringraziare per gli auguri ricevuti.

