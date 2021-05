Biancaneve e il bacio non consensuale dato dal principe azzurro: la polemica su Disneyland

E se Biancaneve quel bacio non lo avesse gradito? La polemica sul bacio non consensuale, secondo due giornaliste del SfGate online, che Biancaneve riceve dal Principe azzurro sta ancora infuocando l'America. Il bacio è quello che risveglia l'eroina della fiaba dei fratelli Grimm resa celebre dal cartone animato Disney.

La scena è famosissima: Biancaneve che giace, esanime, priva di sensi e il Principe Azzurro che, per riportarla in vita, si avvicina e la bacia. Il ragionamento delle giornaliste del quotidiano online San Francisco Gate che hanno innescato la polemica è questo: lasciate perdere la fiaba e pensate al contesto di una ragazza addormentata che riceve le attenzioni di un uomo. Cos'è quel bacio se non un atto “non consensuale”? Perché una ragazza che dorme non può avere l'attenzione per rispondere a quel bacio o manifestare la propria contrarietà.

Polemica che, come succede sempre più spesso in America, diventa aspra e divide fra guelfi e ghibellini, tra chi dice che la Disney deve correggere la favola e chi si scandalizza per il contrario: giù le mani da un classico sempreverde come Biancaneve. Una favola diventa una nuova statua da buttare giù, perché letta con gli occhi iper irritabili dei contemporanei, sempre più vocati alla rissa, specialmente sui social.

«Il bacio del vero amore», si legge nell’articolo, le viene dato «senza il suo consenso, mentre dorme» e «non si può parlare di vero amore se qualcuno non sa cosa sta succedendo». Il problema che pongono le giornaliste è di tipo educativo: davanti a un bambino (o meglio, una bambina), come spiegargli o spiegarle che un bacio può essere dato all'insaputa di chi lo riceve? Tutta questa passività è così romantica o pone un problema di modello un tantino troppo passivo? Le giornaliste scrivono letteralmente: «Non abbiamo già stabilito che il consenso è un tema rilevante nei primi film Disney? Che insegnare ai bambini che non va bene il bacio se entrambe le persone non sono d’accordo?».

Tempi durissimi per i principi azzurri, insomma.

Quel bacio è un'immagine inappropriata secondo le croniste del sito californiano. La scena del tocco magico tra la Biancaneve addormentata e il principe compare tra i momenti selezionati della favola, esposto, nel parco Disney che si trova Anaheim, California. Il momento viene presentato così: «Il desiderio incantato di Biancaneve diventa finalmente realtà quando viene svegliata dal suo sonno profondo dal primo bacio d'amore del suo principe. Si riunisce con i suoi amici animali e cavalca gioiosamente con il suo principe verso un castello dorato per il suo "per sempre felici e contenti"».

