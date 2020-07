Caterina Balivo, su Instagram la foto proibita: il mini bikini scatena i commenti dei fan

È bastata una foto per mandare in tilt i social. Lo scatto di Caterina Balivo non è passato inosservato e ha scatenato le fantasie dei fan. La conduttrice ritratta in bikini mostra un fisico da urlo e delle forme tanto generose da essere contenute a fatica da un costume evidentemente troppo piccolo.

LEGGI ANCHE Caterina Balivo presenta il nuovo arrivato in famiglia, e i follower impazziscono

La conduttrice, tra le più apprezzate del piccolo schermo, è attualmente in pausa. Il suo programma "Vieni da me", dopo la stagione invernale è adesso sospeso e questo le ha permesso di concedersi un periodo di meritato relax e godersi l'estate.

Ultimo aggiornamento: 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA