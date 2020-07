Caterina Balivo, paura durante le vacanze all'Argentario: «C'è un serpente»

Caterina Balivo, paura in vacanza all'Argentario. Il marito Guido Brera urla terrorizzato: «Dov'è?». La conduttrice campana si trova in vacanza in Toscana con la famiglia. Oggi, però, niente bagni al mare a causa di un temporale con tanto di grandine. Caterina, i figli e il marito sono in giardino, ma all'improvviso sarebbe arrivato un ospite indesiderato.

La conduttrice ha documentato tutto nelle stories su Instagram. Nel video, Caterina richiama il figlio Guido Alberto dicendogli di ripararsi dalla pioggia. Il piccolo arriva ma sorprende mamma e papà con una notizia: «Ho visto un serpente».

Il marito Guido Brera, probabilmente in ansia per i figli, chiede in maniera concitata a Guido Alberto dove lo abbia visto. Ma a quel punto il video si interrompe. Restiamo in attesa di notizie.



