Amate il caffè? Ecco il lavoro dei sogni: cinquemila euro per diventare assaggiatrici in un castello

Amanti del caffè, abbiamo trovato il vostro lavoro dei sogni: il marchio Gevalia pubblica un annuncio degno di nota per chiunque straveda per la bevanda di cui sopra. Un vero impiego da «Coffee Queen»: si tratta di trasferirsi per una settimana nel Carlowrie Castle di Edimburgo, Scozia, servite e riverite bevendo tanto, tantissimo caffè.

Il compenso è da urlo: cinquemila dollari oltre a vitto, alloggio, trattamenti spa, cene deluxe e chi più ne ha più ne metta. La candidatura è aperta fino al 21 dicembre: ma bisognerà sfoderare un po' di creatività e spiegare in 250 caratteri perché si è la regina del caffè. Anche decaffeinato.

