Preside di una scuola viene licenziato e perde la pensione (121 mila euro) per aver “rubato” 4 euro di caffè

Una vicenda bizzarra è accaduta in Giappone, dove il preside di una scuola è stato licenziato per aver preso al distributore un caffè più lungo di quello che aveva effettivamente pagato. La truffa, raccontata dal portale SoraNews24, si sarebbe ripetuta più di una volta. Con il furto che avrebbe raggiunto all'incirca l'equivalente dei nostri 4 euro: tanto gli è bastato per perdere il lavoro. Un fatto che in Italia probabilmente non si sarebbe mai verificato, mentre in Oriente le “truffe” sono molto rare e quando avvengono suscitano sempre molto scalpore.