«Lady Gaga è stata a letto con Bradley Cooper», l'indiscrezione choc dell'ex moglie. E Irina Shayk toglie il like

«Bradley Cooper è stato a letto con Lady Gaga». Si tratta dell'indiscrezione choc che sta facendo il giro del pianeta. Dalla notte degli Oscar, non si parla d'altro che del possibile flirt che potrebbe essere nato tra i due interpreti di A star is born. Nonostante l'attore hollywoodiano sia legato alla modella Irina Shayk, con la quale ha una bimba.

Durante la notte degli Oscar, tutto il mondo ha sognato di fronte all'incredibile feeling tra i due artisti, durante l'interpretazione di Shallow. Ma adesso a lanciare la bomba sarebbe proprio l'ex moglie di Cooper, Jennifer Esposito, che in un'intervista a ETOnline avrebbe rivelato: «Se sono stati a letto insieme? Credo proprio di sì». Per poi aggiungere dettagli, a suo dire inquietanti, sull'indole dell'ex marito: «Lui è divertente, è una persona intelligente e che fa sorridere. Ma è anche un manipolatore, un vero maestro della manipolazione ed è anche arrogante. Ha un lato meschino che nasconde molto bene. La nostra relazione riguardava solo lui e ciò di cui aveva bisogno».

E infine avrebbe concluso: «Sto leggendo molti pettegolezzi sui tabloid in merito al loro feeling. La versione che lady Gaga avrebbe mandato a monte il suo matrimonio per stare insieme a Bradley non mi convince». Intanto, però, Irina avrebbe tolto il "segui" su Instagram a Lady Gaga. Che la cantante si sia presa davvero una cotta per Bradley Cooper? Staremo a vedere.

