Lady Gaga e Bradley Cooper fidanzati? La cantante sbotta: «I social toilette di internet»

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno mostrato grande feeling durante la cerimonia degli Oscar, tanto da far ipotizzare a fan e addetti ai lavori che fra i due fosse sbocciato l'amore. Sui social non si è parlato d'altro per giorni, ma a smorzare le voci ci ha pensato la cantante italo-americana al Jimmy Kimmel Show: «Prima di tutto, i social media sono francamente la toilette di internet - ha esordito Lady Gaga - Ciò che è stato fatto alla cultura pop è incredibile. E le persone vedono l’amore perché è ciò che vogliono vedere».



L'italo-americana, che ha cantato "Shallow" insieme a Bradley Cooper sul palco degli Oscar, ha spiegato: «Questa è una canzone d’amore. Il film, "A Star Is Born", è una storia d’amore. Abbiamo lavorato così duramente, abbiamo provato tutta la settimana per quella performance». Insomma, nessuna storia d'amore, ma solo due artisti molto bravi: «Dal punto di vista dell’esibizione, era importante che entrambi fossimo connessi tutto il tempo. Ho avuto le mie braccia intorno a Tony Bennett per tre anni di tour mondiale. Quando canti canzoni d’amore, vuoi che le persone percepiscano quel sentimento».



