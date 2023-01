Il corriere - The mule, stasera in tv (21 gennaio) su Rete4 il film con Clint Eastwood e Bradley Cooper: trama e cast

Il corriere - The Mule, stasera in tv, sabato 21 gennaio, alle 21.20 su Rete4 andrà in onda il film diretto da Clint Eastwood del 2018. A dieci anni da Gran Torino Eastwood è tornato al cinema, sia davanti che dietro la cinepresa, con un altro film scritto da Nick Schenk, autore della acclamata serie Netflix "Narcos" e sceneggiatore proprio di "Gran Torino".

I Maneskin superospiti a Sanremo, l'annuncio di Amadeus e l'irruzione in studio al Tg1 (senza Ethan). Damiano: «Ci speravamo»

Il corriere - The mule, stasera in tv: trama

L'anziano Earl Stone si trova in gravi difficoltà economiche dopo la chiusura della sua azienda di fiori e accetta un lavoro per il quale come unica abilità è richiesto di avere una patente e di essere un esperto guidatore. Earl accetta ignaro del fatto che i suoi servizi saranno per un cartello della droga messicano, ma anche dopo aver scoperto la verità - allettato dai soldi facili - accetta di buon grado di continuare la sua novella carriera criminale. Sulle sue tracce vi è però l'FBI e in particolar modo l'agente della DEA Colin Bates.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi incinta? «Ho un ritardo e ho chiesto un test di gravidanza. Edoardo lo sa»

Il cast

Oltre a Eastwood, nel cast di «Il corriere - The Mule» un ruolo importante lo riveste Bradley Cooper nei panni dell’agente della DEA Colin Bates. Appena trasferitosi a Chicago per un nuovo incarico in dipartimento, Bates sta facendo lo stesso errore di Earl: trascura la sua famiglia per il lavoro. Ecco quindi che le storie dei due si intrecciano tra indagini e vita privata. Cooper è affiancato nel suo lavoro alla DEA dall’agente Treviño interpretato da Michael Peña. A dirigere la loro unità troviamo Laurence Fishburne nei panni di un DEA Specialist. La moglie di Earl nel film è Dianne Wiest mentre la figlia Iris è interpretata da Alison Eastwood, che torna sul set al fianco del padre dopo "Corda tesa". Taissa Farmiga è la giovane Ginny, la nipote di Earl che rappresenta il passaggio, e dunque la strada verso il perdono, tra passato e presente.