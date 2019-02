Lady Gaga e Bradley Cooper vicini, vicinissimi: cantano Shallow e il pubblico si emoziona. Si emozionano anche loro, tanto che qualcuno, sui social, giura che stia per scattare un bacio e che Bradley si sia tirato indietro solo perché nel pubblico c'era la sua dolce metà Irina Shayk. Le immagini in effetti li vedono molto vicini e molto coinvolti: e Twitter è un tripudio di gente che si augura che la coppia di "A star is born" diventi qualcosa di più.



