Benedetta Rossi, l'abbraccio social dopo la morte di Nuvola. Antonella Clerici: «È stato come rivivere l'agonia di Oliver»

Per Benedetta Rossi, dopo il grande dolore, è il momento degli abbracci. Uno, in particolare, quello dei social sta dando un po' di conforto alla food blogger, reduce dalla morte del suo cane Nuvola. Sono in tanti che, commossi dal racconto di Benedetta Rossi, hanno deciso di scriverle, per condividere con lei le proprie esperienze o semplicemente far sentire la propria vicinanza. È il caso di Antonella Clerici, che ha commentato il post Instagram (in cui Benedetta parla della scomparsa di Nuvola) scrivendo: «Come ti capisco... È stato come rivivere l'agonia del mio Oliver. Vi abbraccio!».

Ma quello dell'ex conduttrice de "La Prova del Cuoco" non è l'unico messaggio per Benedetta Rossi.le scrive: «Forza Benedetta, Forza Marco! Vi abbraccio forte. Ciao Nuvola, salutami il mio Bracchetto». La dj Stephanie commuove commentando: «Non vi conosco di persona ma vi conosco attraverso i social e posso solo dire che Nuvola non poteva trovare famiglia migliore. Gli avete dato quello che si chiama vero amore. So quanto dolore si prova in questi momenti e so che non ci sono parole che possono confortare. Lui sarà sempre anche voi. Buon ponte Nuvola».

