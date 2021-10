Bbc, bufera social sull'emittente in Gran Bretagna. Il nuovo logo uguale al precedente: «Quante sterline avete speso?»

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 16:58

La Bbc, la storico canale televisivo inglese, è stata criticata da molti telespettatori del Regno Unito per aver speso migliaia di sterline per un logo più "moderno", che sembra praticamente uguale a quello già esistente. La società ha affermato che gli spettatori si sono lamentati del fatto che alcuni dei suoi servizi «sembrano antiquati e obsoleti», ma gli utenti hanno faticato a notare la differenza con il nuovo logo. Le lettere "BBC" sono leggermente più piccole e posizionate in blocchi con spazi leggermente più grandi tra loro.

«La Regina Elisabetta deve stare a riposo»: lo stop dei medici, cancellata la visita in Irlanda del Nord

Bbc, bufera social sull'emittente

I presentatori di Good Morning Britain ieri hanno mostrato agli spettatori una grafica del vecchio e del nuovo logo fianco a fianco. Il giornalista Richard Madeley ha detto: «Riesci a immaginare il designer che entra e dice "Penso che ti piacerà"». Kevin Maguire, un ospite per la recensione del giornale, ha chiesto: «È il 1 aprile?». Altri hanno preso in giro la riprogettazione su Twitter, con Rick Prince che ha postato: «Mi chiedo quante tasse di licenza siano state spese per creare questo piccolo capolavoro». E Ben Gillam ha scritto: «Quanti milioni di sterline del canone di licenza ha speso @bbc per il nuovo logo che sembra esattamente uguale a quello vecchio a chiunque non sia un artista grafico». La BBC ha anche svelato nuovi loghi e grafiche per canali TV e stazioni radio, oltre a BBC iPlayer e Sounds, che gli spettatori e i lettori del sito web vedranno da oggi.