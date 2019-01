Artista inglese sposerà il suo piumone: «È la relazione più intima che abbia mai avuto»

L’artista inglese Pascale Sellick ha rivelato a quotidiani e tv, nei giorni scorsi, i piani per sposare il suo piumone perché «è la relazione più intima e affidabile che abbia mai vissuto». «Siamo onesti, non c’è niente di più confortante di saltare nel letto e avvolgerti nelle coperte - ha raccontato - è il rapporto più importante della tua vita: è sempre lì». Pascale ora ha deciso di impegnarsi con il suo piumino e mostrare al mondo quanto l’adora con una cerimonia nuziale davvero sontuosa. L’artista 49enne ha pubblicato l’invito della cerimonia al Rougemont Gardens di Exeter, nel Devon, previsto per domenica 10 febbraio alle 14, seguita da una “festa di nozze” alla Glorious Art House di Fore Street.

Il giuramento sarà letto davanti a un altro artista senza alcun riferimento religiosa, “è la massima espressione d’arte”. Ma ha anche rivelato l’abbigliamento che dovrà essere indossato: «Gli ospiti sono incoraggiati a indossare vestaglie, pigiami, tutine e pantofole». Hanno anche la possibilità di portare peluche orsacchiotti e bottiglie di acqua calda se c’è vento. Quello che indosserà lei è ancora un segreto: ma di certo sarà qualcosa in tema. «Ci saranno musica, risate e intrattenimento». Pascale ha persino reclutato Anna FitzGerald di WooHoo Art Events come sua wedding planner per assicurarsi che la giornata vada avanti senza intoppi. «Sarebbe meraviglioso se le persone potessero scrollarsi di dosso la loro riservatezza inglese e saltare nel loro pigiama per un po’ di leggerezza e frivolezza».

Ultimo aggiornamento: 18:41

