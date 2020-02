Si chiama Amadeus e vive in America, il suo profilo Twitter travolto dalle notifiche: «Che succede in Italia?»

Un caso di omonimia può mandare in tilt il tuo Twitter. Lo sa bene l'americano Amadeus Demarzi che, in queste giornate di Festival di Sanremo, ha visto il suo profilo sommerso di notifiche e menzioni. Demarzi, programmatore e sviluppatore di San Francisco, è vittima inconsapevole della sua omonimia con il conduttore del festival Amadeus. «A quanto pare in Italia è successo qualcosa ad una persona che si chiama Amadeus, ora le mie menzioni sono intasate», ha scritto candidamente rivolgendosi ai suoi 1000 follower abbondanti.

Apparently something happened in Italy with a guy named Amadeus and now it’s all in my mentions 😭

— Amadeus Demarzi (@amadeus) February 5, 2020