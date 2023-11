Scuola, Valditara: «Corte costituzionale rigetta ricorsi delle regioni contro dimensionamento. Soddisfatti per la decisione»

Dopo la decisione della Corte costituzionale di rigettare i ricorsi presentati dalle regioni sulla gestione del personale direttivo nelle scuole e sulla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha manifestato tutta la sua soddisfazione.

Sono stati rigettati dalla Corte costituzionale i ricorsi presentati dalle regioni contro il dimensionamento della rete scolastica in Italia.

Soddisfatto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha commentato così la notizia: «Apprendiamo della decisione della Corte costituzionale, anticipata dal comunicato del proprio Ufficio comunicazione e stampa, di rigetto dei ricorsi promossi da alcune regioni contro la riforma del dimensionamento scolastico prevista dal PNRR. È, questa, una decisione in cui come Ministero abbiamo sempre creduto, consapevoli delle fondate ragioni che abbiamo manifestato anche nelle nostre interlocuzioni con le stesse regioni. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, auspichiamo che, venute meno le motivazioni contrarie alla riforma, possa riprendere la piena e leale collaborazione per realizzare il percorso attuativo del dimensionamento, ormai non più procrastinabile al fine di consentire un sereno e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico».