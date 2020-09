Scuola, dal Cts via libera ai tamponi rapidi per screening: accordo su bozza ministero Salute

Via libera del Cts alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. Secondo quanto si apprende, c'è stato infatti un accordo di massima nel corso della riunione sulla bozza della circolare presentata dal ministero della Salute nella quale si afferma in maniera esplicita che «ai fini esclusivi di screening è possibile utilizzare i test antigenici» nelle scuole. La circolare non era all'ordine del giorno ed è stata illustrata dai rappresentanti del ministero.

Come aveva preannunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, si amplia quindi l'uso dei test antigenici rapidi usati finora negli aeroporti.

