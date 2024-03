High School Game: oggi il Live Quiz sulla sicurezza stradale. Contest per gli studenti degli Istituti Superiori di tutta Italia

High School Game, il concorso didattico gratuito per gli studenti degli Istituti Superiori di tutta Italia, lancia il contest dedicato alla sicurezza stradale, realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale di Milano.

Alle ore 17 di oggi, infatti, sull’app Wicontest (www.wicontest.com/it) e sul profilo YouTube di High School Game, si svolgerà il Live quiz sulla sicurezza stradale, con gli interventi di Andrea Taverna (Polizia Stradale di Milano) e di Renato Leporelli (Div. Guida Sicura Aci Vallelunga). Il live quiz chiuderà il percorso di sfide dirette tra studenti o tra classi/istituti diversi, basate sui consigli di sicurezza e sulle pillole video realizzate per l’occasione dalla Polizia Stradale di Milano.

Grazie alla media partnership con Rai Cinema Channel, inoltre, ogni settimana verranno inviati agli studenti anche degli speciali Global Quiz, introdotti da cortometraggi sulle diverse tematiche sociali oggetto dei contest, per unire la potenza visiva del cinema al meccanismo coinvolgente del gioco, che diventa così strumento per imparare divertendosi.

Tutti i contest del Concorso, incentrati - oltre che sull’educazione stradale - su tematiche quali educazione ambientale, educazione alimentare, lotta alla violenza sulle donne e lotta al bullismo - si concluderanno con la Finale Nazionale in programma il 19 e 20 maggio a Civitavecchia, al termine della quale gli istituti vincitori si aggiudicheranno un viaggio di 3 giorni in hotel on board sulla nave Cruise Grimaldi Lines con destinazione Barcellona, riservato a tutta la classe e a un docente accompagnatore.

Partner della XII edizione di High School Game sono: Grimaldi Lines (Main Partner), le Università Vanvitelli della Campania, LUMSA di Roma e LABA di Firenze (Educational Partner), Logica Test (Official Partner), Fondazione Univerde, Onlus Plastic Free e FARE X BENE, oltre alla Polizia Stradale di Milano.