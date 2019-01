Scuola, Grieco: «Servono fondi per studenti disabili»

«In Conferenza dei presidenti di Regione ho nuovamente sollecitato il presidente Stefano Bonaccini a riportare l'attenzione del Governo sul mancato riparto dei fondi statali per l'autonomia degli studenti con disabilità, destinati a favorirne il trasporto e l'assistenza educativa. Già a settembre, in Conferenza unificata, si era raggiunta l'intesa per il riparto, ma ad oggi manca ancora la firma al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, necessario per garantire alle Province l'impegno di spesa. La richiesta è stata accolta all'unanimità». Così Cristina Grieco, assessore toscano e coordinatrice della commissione Istruzione e lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. «Bonaccini ha reiterato la richiesta con la massima urgenza alla Conferenza unificata - aggiunge Grieco in una nota - ricevendo delle rassicurazioni sulle tempistiche».

