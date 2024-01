Autonomia, la protesta dei senatori di Partito Democratico e M5S

Autonomia, mentre il Senato approva il disegno di legge Calderoli, un coro con l'inno di Mameli si alza dagli scranni del Partito Democratico. La protesta dei senatori dell'opposizione, che poco prima avevano agitato il tricolore in Aula per manifestare la loro opposizione alla riforma sull'autonomia differenziata, vede ora la partecipazione anche dei membri del Movimento 5 Stelle. La maggioranza, a sua volta, decide di adottare il coro come proprio, come se volesse sottolineare che la riforma, nel frattempo approvata dall'Aula, non causerà alcuna divisione nel paese. Inoltre, grazie alla leghista Mara Bizzotto, compare anche una bandiera della Lega. Gian Marco Centinaio, presidente dell'Aula, si trova in una posizione delicata e decide di sospendere la seduta per alcuni minuti, trovandosi tra due fazioni contrapposte.

Autonomia, ddl approvato al Senato: il provvedimento ora passa alla Camera. Opposizione canta l'Inno di Mameli e sventola i tricolore