Poi hanno fatto estinguere i dinosauri, ma molto prima avevano aiutato la vita a farsi largo in quel pianeta che stava nascendo 4,5 miliardi di anni fa e ancora in piena fase di assetto. Nuove conferme sul ruolo di meteoriti non provenienti dal sistema solare sul processo che ha portato alla formazione dei primi organismi viventi sulla Terra.

L'ultimo capitolo di questa storia l'hanno scritta i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e dell'Imperial College di Londra che ipotizzano l'arrivo sulla Terra di potassio e zinco in occasione del passaggio "vicino" al pianeta di un grande asteroide "trasportarore" di elementi che ancora non erano presenti almeno in maniera consistente.

A differenza di Chicxulub, l'asteroide con diametro di 10 chilometri di chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò al largo dell'attuale Messico causando l'estinzione di tre quarti delle specie viventi, il corpo celeste "portatore di vita" e non ancora battezzato dagli studiosi, sfrecciò a 40mila chilometri l'ora a 3mila chilometri dalla Terra, ma da esso si staccarono frammenti che raggiunsero il suolo e gli oceani dopo aver attraversato fiammeggiando l'atmosfera. Meteoriti che contenevano condrite carboniosa che consisteva in potassio e zinco: il primo aiuta a produrre i fluidi molecolari, il secondo è indispensabile per la formazione del Dna.

Per gli scienziati americani e britannici queste rocce aliene al sistema solare costituivano il 10% delle materie rocciose arrivate sulla Terra durante il processo di formazione, il resto è composto da materiale non carbonioso del sistema solare. L'autrice principale dello studio, Nicole Nie, nota per avere sviluppato un metodo per purificare e misurare gli isotopi dell'elemento moderatamente volatile (Mve) rubidio, metodo che sta aiutando a ricostruire la nascita della Lun​a, ha detto al Journal of Earth & Planetary Sciences che questi «meteoriti fornivano il 20 per cento del potassio terrestre e metà del suo zinco».

Nicola Nie

Entrambi sono considerati volatili, ovvero elementi o composti che passano dallo stato solido o liquido allo stato di vapore a temperature relativamente basse.

E il professor Mark Rehkämper, del Dipartimento di Scienze della Terra e Ingegneria dell'Icl, ha aggiunto: «I nostri dati mostrano che circa la metà della "scorta" di zinco della Terra è stato fornito da materiale proveniente dall'esterno del Sistema Solare e ciò non era atteso».

Finora le ricerche indicavano che la Terra si fosse formata esclusivamente o quasi con elementi "autoctoni" del sistema solare, mentre ora lo studio, che ha analizzato 18 meteoriti, 11 "interni" al sistema e 7 "esterni", fa ipotizzare che la Terra si sia formata anche grazie a questi "bolidi" carboniosi arrivati da altre regioni dell'universo.

«Sembra che senza l'aiuto di questi materiali, la Terra avrebbe una quantità di sostanze volatili molto inferiore a quella che conosciamo oggi, rendendola più secca e potenzialmente incapace di nutrire e sostenere la vita».