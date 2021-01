Samantha Cristoforetti torna sulla Stazione spaziale, la prossima missione nel 2022

Anche se non è più un militare dell'Aeronatica militare, Samantha Cristoforetti resta sempre un astronauta. E così come annunciato mesi fa , il prossimo anno ritornerà sulla Stazione spaziale internazionale. Più che una promessa sarà una certezza visto che ad annunciare la notizia è stato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, in un incontro stampa online. La promessa era stata fatta nella conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) del 2019 a Siviglia. Si attende, intanto, il nuovo bando con il quale l'Esa recluterà nuovi astronauti. «Ô un bando orientato a creare anche delle riserve, pronte a entrare nel corpo astronauti prima possibile», ha osservato Saccoccia. «Nel corpo astronauti dell'Esa ci sono attualmente astronauti di nazionalità italiana, ma mi aspetto - ha aggiunto - che la nuova selezione potrà offrire anche a candidati italiani l'opportunità di entrare a far parte della riserva».

