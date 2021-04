La Nasa ha sorpreso nuovamente con una foto che sembra tratta da un film di fantascienza, e che invece è una immagine reale delle dune sulla superficie di Marte. La foto è stata diffusa lo scorso 8 aprile dalla sonda Odyssey: i toni di colore sono stati falsati per evidenziare le zone più fredde in blu e quelle più calde che risultano di un giallo aranciato.

L'immagine copre un'area vasta trenta chilometri, ma l'estensione di questa area ricoperta di dune è molto più vasta. In questa regione del Polo Nord arriva a ricoprire un'area pari a quella del Texas. L'immagine è stata condivisa per celebrare i vent'anni della sonda Odyssey, la più longeva della storia della Nasa.

Marte, Ingenuity prova i rotori in vista del primo volo sul pianeta rosso

Nel frattempo, continuano i preparativi per far tentare il primo volo marziano dell'elicotterino Ingenuity, rilasciato dal rover Perseverance sul Pianeta Rosso. La settimana prossima sarà dato il giorno del lancio. Servirà

infatti del tempo per validare e trasmettere al velivolo il software che i tecnici stanno aggiornando per risolvere il problema che pochi giorni fa ha interrotto la sequenza di avvio dei rotori.

The #MarsHelicopter is awaiting a new first flight date. In the meantime, what do you want to know about the first powered flight on another planet? @Dr_ThomasZ & Ingenuity project manager MiMi Aung will answer on Wed., April 14. Tap the button to send your question! ⬇️

— NASA (@NASA) April 13, 2021