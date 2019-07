Mandla Maseko morto in un incidente stradale: sarebbe stato il primo astronauta afroamericano

Doveva andare nello spazio ma la sua vita è cessata a bordo della sua moto. Aveva battuto circa un milione di concorrenti e sarebbe stato proprio lui il primo astronauta di colore a volare nello spazio. Ma Madla Maseko è morto in un incidente stradale pochi giorni fa. A soli 30 anni aveva vinto, insieme ad altri 23 candidati, un viaggio nello spazio messo in palio dalla «Axe Apollo Space Academy».

Il commovente saluto di Luca Parmitano alla famiglia

Mezzo secolo dello sbarco sulla Luna, mille eventi in Italia ricordano la missione di Apollo 11

«Un africano può sognare di diventare poliziotto o avvocato, ma non «pilota o astronauta», aveva recentemente detto in un'intervista. Prima di fare il pilota aveva fatto il mestiere di Dj.

La sua adolescenza l'aveva passata in una delle township dell’apartheid sudafricano e, per questa sua particolare attitudine, era stato soprannominato “Spaceboy”.

Secondo le testimonianze che si leggono sui media sudafricani, Maseko è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua moto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA