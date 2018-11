Insight, pochi giorni allo sbarco su Marte: a bordo c'è tecnologia italiana

Esattamente sei mesi e 21 giorni. Questa la durata del viaggio di Insight verso il pianeta Rosso. La sonda della Nasa era partita lo scorso 5 maggio dalla base spaziale di Vandenberg in California, e il suo arrivo su Marte è previsto per lunedì 26 novembre alle 21,53 minuto più, minuto meno.

Anche in questo affascinante e suggestivo viaggio nel Sistema Solare esterno, ancora una volta, c'è un pizzico di Italia.



IL TOUCH DOWN

La regione di Marte su cui dovrebbe posarsi lunedì prossimo la sonda si chiama Elysium Planitia. Si tratta di un'area vicina all'equatore scelta tra le venti analizzate dai ricercatori americani. E' stata considerata la più idonea all'«ammartaggio» proprio in virtù delle sue caratteristiche orografiche. Ma non solo. La zona è anche ben illuminata dai raggi del Sole necessari alla ricarica dei suoi sistemi di alimentazione di energia. Ma Insight non sarà lasciato solo, nei pressi, se così si può dire, avrà altre creature terrestri inviate sul Pianeta Rosso negli anni passati. La macchina terrestre più vicina sarà sicuramente Curiosity mentre un'altra sonda, Opportunity, si trova molto più distante ma sempre nella medesima area.

LO SCOPO DELLA MISSIONE

Insight, acronimo di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, che tradotto in italiano sta per «Esplorazione interna mediante l’utilizzo di indagini sismiche, geodesia e trasporto di calore», ha una missione chiara e ben precisa: scoprire quello che c'è all'interno del pianeta, cosa si nasconde nel suo sottosuolo e, soprattutto, capire come si è evoluto nel corso di milioni e milioni di anni. L'idea è quella di fare un salto indietro nel tempo addirittura di 4, 5 miliardi di anni per scoprire cosa è accaduto al momento della formazione del Sistema Solare.

IL MOMENTO CRITICO

Il momento più brutto in questo genere di missioni, naturalmente, è proprio l'arrivo. Se non altro per un fatto acclarato: fino ad ora solo il 40 per cento degli atterraggi, almeno per ciò che riguarda gli Stati Uniti, ha avuto successo. E' infatti risaputo che la Nasa considera questo lasso di tempo come una specie di film horror con i cosiddetti “Sette minuti di terrore”. Ad ogni modo sono state studiate tecniche di decellerazione e a far da freno alla diffiicile e problematica discesa sul pianeta saranno dapprima l'accensione di piccoli retrorazzi e poi l'apertura di un grande paracadute. Quasi simultaneamente lo scudo termico che protegge l'involucro sarà espulso e, infine, avverrà il dispiegamento delle tre zampe che hanno il compito ulteriore di attutire l'impatto con il suolo marziano.



(Il momento più critico della missione così come lo immaginano i tecnici della Nasa)

TECNOLOGIA ITALIANA

Come già accennato a bordo c'è anche tecnologia italiana. E che tecnologia! Oltre a un sismografo, uno strumento per localizzare la sonda stessa, una stazone meteo e due telecamere, c'è pure LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight), uno strumento sviluppato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

«I microriflettori di nuova generazione come LaRRI –ha spiegato il coordinatore del progetto Simone Dell’Agnello, dei Laboratori Infn di Frascati – vengono installati su superfici planetarie per misurarne la posizione da stazioni laser che si trovano su satelliti in orbita, ad alcune centinaia di chilometri di altitudine».

«A lungo termine ha replicato invece Raffaele Mugnuolo, referente per Asi-Matera-, i microriflettori serviranno a una molteplicità di scopi: ad esempio come ripetitori di superficie per investigazioni dell’atmosfera marziana, come diagnostica di comunicazioni laser dall’orbita di Marte (alternative a quelle radio) e come supporto per un ‘ammartaggio’ guidato dal laser vicino al nuovo rover Mars 2020 per una futura missione Nasa dedicata al recupero dei campioni che saranno estratti dal suolo marziano da Mars 2020, il successore del rover Curiosity che opera sul Pianeta Rosso dal 2012».



(Il filmato della Nasa che illustra la missione)

COME SEGUIRE LA MISSIONE

Per gli appassionati di missioni spaziali la Nasa ha realizzato un sito ad hoc dove è possibile controllare il count down, assistere alle fasi dell'avvicinamento e a tutto ciò che riguarda i momenti della grande avventura sul Pianeta Rosso di Insight. Con la speranza che impatto morbido sia.

Ultimo aggiornamento: 23:25

