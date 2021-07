Marte ai raggi X, la Nasa: «La crosta del Pianeta Rosso misura tra i 24 e 72 km e il nucleo è liquido»

Giovedì 22 Luglio 2021, 20:55

La composizione del Pianeta Rosso è stata finalmente svelata. La Nasa ha infatti difuso oggi le importanti informazioni sull'anatomia di Marte, risultato di studi condotti con lo strumento della propagazione delle onde sismiche registrate dalla sonda InSight. Il suo nucleo è ancora liquido e non solido come ipotizzato.

I dati raccolti hanno permesso di stimare lo spessore della crosta, la struttura del mantello e le dimensioni del nucleo del Pianeta Rosso. Questo tipo di mappatura fino ad oggi era stata effettuata soltanto per la Terra. I risultati, pubblicati in tre studi internazionali che per la loro importanza hanno conquistato la copertina di Science, aiuteranno a fare luce sulla formazione e l'evoluzione del Pianeta Rosso. «È come ascoltare il battito cardiaco di un paziente per capire le sue condizioni di salute», ha commentato la notizia Filippo Giacomo Carrozzo, ricercatore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'Inaf. «InSight lo ha fatto grazie a un sismometro molto sensibile, capace di rivelare tremori del sottosuolo delle dimensioni di un atomo di idrogeno», ha proseguito.

Il lavoro di InSight

La sonda della Nasa, approdata su Marte a fine 2018, ha iniziato a rilevare terremoti a febbraio 2019, «dandoci la prima conferma diretta della loro esistenza: le scosse registrate hanno tutte magnitudo inferiore a 4 e hanno per lo più origine nella crosta». La loro propagazione nel sottosuolo «ci offre la prima osservazione diretta della struttura interna del pianeta, che finora avevamo solo potuto dedurre da modelli teorici», ha aggiunto Carrozzo.

I dati dimostrano che sotto il sito di atterraggio di InSight, vicino all'equatore marziano, la crosta è composta da più strati con almeno due o tre interfacce. «Estrapolando i dati su tutto il pianeta, si deduce che la crosta ha uno spessore medio compreso tra i 24 e i 72 chilometri», ha precisato Carrozzo. Proseguendo verso il centro del pianeta, sotto lo strato roccioso del mantello, c'è poi il grande nucleo, che ha un raggio di quasi 1.830 chilometri, circa la metà di quello del pianeta. «La vera sorpresa è che il nucleo sembra essere ancora liquido e non solido come pensavamo: è meno denso del previsto, formato da una lega di ferro e nichel con altri elementi più leggeri e arricchito di zolfo», ha spiegato l'esperto Inaf.

Le differenze con la geologia terreste

La presenza di un mantello piuttosto sottile, probabilmente privo del minerale bridgmanite presente invece nel mantello terrestre, implica che il nucleo primordiale di Marte potrebbe essersi raffreddato più velocemente di quello terrestre: il calore emesso avrebbe così prodotto correnti elettriche dando origine a una geodinamo che avrebbe creato un campo magnetico. Secondo Carrozzo, «questi dati, insieme alla magnetizzazione della crosta marziana misurata da InSight, suggeriscono che in passato potrebbe esserci stato un campo magnetico simile a quello terrestre, in grado di agire come uno scudo proteggendo eventuali forme di vita dalle radiazioni e dal vento solare».

