L'iceberg più grande del mondo si è sciolto: si chiamava A68, era grande 6.000 km quadrati

E così, alla fine, si è sciolto l'iceberg più grande del mondo, diventato una star dei social media e noto con il nome di A68. Lo riporta la Bbc. Era grande circa 6.000 km quadrati, pesava quasi un miliardo di tonnellate e si era staccato dall'Antartide nel 2017.

The iceberg that was for a time the biggest in the world is no morehttps://t.co/RiFiegPjkB

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Riscaldamento globale, iceberg alla deriva: si rischia una strage di... ROMA Marte, acqua sotto il Polo Sud: la caccia a forme di vita rilanciata... PINE ISLAND Antartide, il distacco di un iceberg gigante ripreso dal satellite POLO SUD Un gigantesco iceberg si è staccato dall'Antartide:... I CAMBIAMENTI Clima fuori controllo: al Circolo polare artico toccati i 30 gradi I GHIACCI SI SCIOLGONO La frattura dell'Antartide si aggrava: nascerà...

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 18, 2021